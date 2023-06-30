Hırvatistan'da Adliye Çalışanları Zam Talebiyle Toplandı

Hırvatistan'da adliye çalışanları maaşlarına zam talebiyle başkent Zagreb'de toplandı. Mahkemelerde görev yapan katipler ve kayıt memurları, Aziz Petrus Meydanı'nda toplanarak Ban Jelacic Meydanı'na yürüdü. Adliye çalışanları taleplerinin yerine getirilmemesi halinde greve devam edeceklerini ilan etti. Çalışanlar, maaşlarına 400 avroluk zam istedi ve Hırvatistan Adalet Bakanı İvan Malenica'nın istifasını talep etti. Protesto gösterisine katılanlar, 'Bakan Malenica hala vaktiniz varken geri adım atın ve istifa edin' sloganları attı. Hırvatistan hükümeti, adliye çalışanlarının maaşlarını 2024'ten itibaren yüzde 10 ila 15 oranında arttıracak bir mutabakat teklif etmiş ve bu sendikalar tarafından kabul edilmemişti. Bunun üzerine çalışanlar 5 Haziran'dan bu yana grev yapıyor.