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Zagreb'de 15 Temmuz anma programı

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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği tarafından düzenlenen programda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine karşı Türk milletinin demokratik meşruiyeti ve anayasal düzeni korumak uğruna ortaya koyduğu kararlı duruş anlatıldı.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpolat Altuntaş, programda yaptığı konuşmada 15 Temmuz gecesi Ankara'da olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk milletinin gösterdiği direnişle darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını aktaran Altuntaş, "15 Temmuz'u her zaman hatırlamalıyız. Bu tarihi anmak önemli. 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerimizi de saygıyla anıyoruz." dedi.

Zagreb Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cüneyt Issı'nın katılımcılara 15 Temmuz'u anlattığı program kapsamında ayrıca, "15 Temmuz Zafer Bizim, İrade Bizim" konulu video gösterimi de yapıldı.

Kaynak: AA / Lejla Bıogradlıja Aksan
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