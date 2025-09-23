Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic: Filistin'in Tanınması Hakkıdır

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Filistin Devleti'nin tanınmasının Filistinlilere verilecek bir ödül olmadığını, onların hakkı olduğunu belirterek, "Bunu Hırvatistan da yapmalı, bunun ne zaman olacağı, hükümetten meclise gelecek öneriye bağlı, ben bunu destekleyeceğim." dedi.

Milanovic, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu ABD'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin Devleti'nin tanınmasının Filistinlilere verilecek bir ödül olmadığını, onların hakkı olduğunu aktardı.

Filistin Devleti'nin tanınmasının BM kararlarından kaynaklandığını kaydeden Milanovic, şunları ifade etti:

"Filistin tanınmalı, bu bir ödül değil onların hakkı. Bunu Hırvatistan da yapmalı, bunun ne zaman olacağı, hükümetten meclise gelecek öneriye bağlı, ben bunu destekleyeceğim. İsrail öldürmeye devam edecek, bu öldürücü bir rejim, çünkü bir koruyucuları olduğu sürece bunu yapabileceklerine karar vermişler."

Zoran Milanovic, BM'deki Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'nda konuşulanlara ise katıldığını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın BM'deki konuşmasından bir şey beklemediğini dile getiren Milanovic, "O, Filistin'in tanınmasına karşı olacak, bu açık. Neden böyle, bunu anlamam daha zor. ABD'nin çıkarına nasıl oluyor da bu şekilde siyonist rejimi destekliyor? 1991'e kadar anlıyorum Soğuk Savaş yüzünden. Ondan sonra yaşananların hepsi ABD'nin aleyhine oldu. Amerika'ya fayda getirmedi, özellikle güvenlik açısından." değerlendirmesinde bulundu.