Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic 13 yıllık AB üyeliğinin sorgulanmasını istedi

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Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, ülkesinin 13 yıllık Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin ulusal çıkarlar açısından sorgulanması gerektiğini belirterek, "AB devlet değildir ve devlet olamaz, dış politikası yoktur." dedi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Milanovic, Zagreb Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinin kuruluşunun 64. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Milanovic, törende yaptığı konuşmada, Hırvatistan'ın 13 yıldır AB üyesi olduğunu hatırlatarak, bu üyeliğin ulusal çıkarlar açısından sürekli sorgulanması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Milanovic, ülkesinin kalıcı ulusal çıkarları açısından AB üyeliğinin ne kazandırdığını sorgulamanın "hem meşru hem de gerekli" olduğunu söyledi.

AB üyeliğini sorgulamanın "bir çıkış referandumu" düzenlemek amacıyla olmadığını aktaran Milanovic, "Bu ne gerçekçi ne de akıllıca olur. Ancak soru sormak gerekir çünkü siyasette, özellikle devlet yönetiminde ulusal çıkarlara uygun davranmayan kişi acınmayı hak eder." ifadesini kullandı.

Milanovic, ulusal çıkarın ne olduğunu anlamaya çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Çıkarımız güvenlik mi, elbette öyle. Ekonomik büyüme mi, ne kadarlık bir büyüme? Toplumsal refahın artması mı? Bunlar, feryat etmek için değil, yönümüzü bulmak ve bundan sonra ne yapacağımıza karar vermek için kullandığımız ölçütlerdir. AB meselesinin bütününde anlam taşıyan tek şey, eğer onu kavrar ve yaşamaya başlarsak ulusal çıkardır."

Milanovic, Avrupa antlaşmalarının on yıllardır değiştirilemediğini savunarak, bunun sonucunda Hırvatistan'ın ve diğer üye ülkelerin dış politikasının da fiilen ortadan kalktığını öne sürdü.

Hırvatistan'ın bir dış politikası bulunmadığını dile getiren Milanovic, "AB, devlet değildir ve devlet olamaz, dış politikası yoktur. Böyle tasarlanmadı." diye konuştu.

Kaynak: AA