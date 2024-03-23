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Hırvatistan, Bosna Hersek'e AB Üyeliği Konusunda Desteğini Sürdüreceğini Söyledi

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Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Bosna Hersek'in, Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolunda ülkesinin desteğine güvenebileceğini söyledi.

Grlic Radman, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de görüştü.

Bakanlar, kapalı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Grlic Radman, Bosna Hersek'le AB üyelik müzakerelerinin başlatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, Bosna Hersek'in AB üyeliği yolunda Hırvatistan'ın desteğine güvenebileceğini kaydetti.

"Bizim bir AB yolumuz ve haritamız var"

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic, önemli dış ticaret ortaklarından Hırvatistan'a, ülkesine AB üyeliği yolunda verdiği destek için teşekkür etti.

Konakovic, "Bosna Hersek'te bizim için en önemli mesaj; uzlaşma ve diyaloğun işe yaradığı ve zorlu bir siyasi ortamda, diğer jeopolitik büyük güçlerin ülkemize yönelik çıkarlarıyla Avrupa söylemini ilk sıraya koymayı başardığımızdır. Bizim bir AB yolumuz ve haritamız var, o AB trenine girdik. Bu heyecanla Bosna Hersek'te uzun süredir duran daha zor sorunları çözmeye devam etmek bizim elimizde." diye konuştu.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 21 Mart'ta Bosna Hersek ile katılım müzakerelerine başlama kararı alındığını duyurmuştu.

Bosna Hersek, üyelik başvurusunu 15 Şubat 2016'da yapmış, aday ülke statüsünü 15 Aralık 2022'de almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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