Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, Karadağ ile çözüme kavuşturulması gereken ikili meseleler olduğunu belirtti

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Hırvatistan ve Karadağ arasındaki ikili meselelerin çözüme kavuşturulmasını beklediklerini söyledi.

Plenkovic, Karadağ'ın Tivat kentinde düzenlenen Avrupa Birliği-Batı Balkan Zirvesi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Karadağ'ın bölge ülkeleri arasında Avrupa'ya entegrasyon konusunda en ileri aşamada olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin Karadağ ile çözüm beklediği ikili meseleler olduğunu da belirten Plenkovic, "İlk beklentimiz toplama kampı mağdurlarının tazminatıdır. Bu konuda ikili bir anlaşma istiyoruz." dedi.

Plenkovic, Hırvatistan ve Karadağ arasındaki sınır meselesine de değinerek, şöyle devam etti:

"Hırvatistanlı ailelerin mülkiyet-hukuki meselelerinin çözülmesini istiyoruz. Sınır meselesini açıkça işaret ettik, bu konuda son derece net bir tutumumuz var. Hırvatistan, diyaloğun sürdürülmesini ve açık meselelerdeki görüşmelerin ilerlemesini bekliyor."