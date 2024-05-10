Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'e yeni hükümeti kurma görevi verildi

Hırvatistan'da yeni hükümeti kurma görevinin, mevcut Başbakan Andrej Plenkovic'e verildiği bildirildi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in, 17 Nisan'daki genel seçimde zafer ilan eden iktidardaki merkez sağ parti Hırvat Demokrat Birliğinin (HDZ) Genel Başkanı ve Başbakan Plenkovic'in yeni hükümeti kurma görevini onayladığı belirtildi.

Açıklamada, Plenkovic'in yeni hükümeti kurmak için genel seçimle 151 sandalyeli Ulusal Meclise giren 78 vekilin imzasını, Milanovic'e teslim ettiği kaydedildi.

Açıklamada Hırvatistan Ulusal Meclisinin "yeni hükümete güvenoyu" başlığıyla 16 Mayıs'ta toplanacağı ifade edildi.

Bu arada hükümetin kurulması için gerekli oy sayısının 76 olduğu ülkedeki genel seçimde, ulusal meclise 61 vekilini sokmayı başaran HDZ'nin, 14 vekili olan sağcı "Vatan Hareketi" İttifakı ve azınlık partilerinden destek alması bekleniyor.

HDZ'nin 3. dönem zaferi

Hırvatistan'daki 17 Nisan genel seçiminde, HDZ meclise 61 vekilini sokarak zafer ilan etmişti.

Sosyal Demokrat Parti (SDP), Merkez, Halk Partisi-Reformcular, Sivil-Liberal Birliği (GLAS), Hırvat Köylü Partisi (HSS), Adı ve Soyadı Olan Partinin (SSIP) oluşturduğu "Adalet Nehirleri" İttifakı ise 42 sandalyeyle ikinci sırada yer almıştı.

"Vatan Hareketi" İttifakı ulusal meclise 14 milletvekili sokarken "Most ve ortakları" İttifakı 11, "Yapabiliriz" İttifakı 10, Istra Demokrat Partisi (IDS) 2, Bağımsız Kuzey Platformu 2, Odak-Cumhuriyet İttifakı 1 milletvekiliyle ulusal meclise girmişti.

Ulusal Mecliste ayrıca azınlık partilerinden 8 milletvekili de yer alıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) en genç üyesi Hırvatistan'da, 2016 ve 2020'deki genel seçimleri de kazanan HDZ, bu seçimdeki başarısıyla üçüncü dönem zaferini ilan etti.