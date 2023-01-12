Hırsızlık şüphelisi kuzenler, ev sahibine yakalandı

Konya'da, apartmanda zillere basıp, "Paket servis" veya "Su servisi" diyerek içeride kimsenin bulunmadığı evleri tespit eden Derya Pektaş ve kuzeni S.P., aynı yöntemle hırsızlık için girdikleri evde sahibinin gelmesi üzerine suçüstü yakalandı.

Olay, Karatay ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Lali Sokak'ta meydana geldi. Derya Pektaş ve kuzeni S.P., apartmana gelip, zillere basarak 'Paket servis' ya da 'Su servisi' diyerek içeride kimsenin olmadığı evleri belirledi. Boş olduğunu tespit ettikleri evin kapısını plastik aparatla açan kuzenler, içeri girdi. Ev sahibinin gelmesiyle suçüstü yakalanan 2 kuzen, dilenci oldukları yalanını söyledi. İhbar üzerine adrese Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Kuzenler, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin, 'hırsızlık' başta olmak üzere çeşitli suçlardan 94'er kaydının olduğu belirlendi. Soruşturma sürüyor.