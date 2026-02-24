Haberler

Bursa'da hakkında 3 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 10 ayrı hırsızlık suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Sebahattin K. jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hakkında 10 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş 3 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Sebahattin K. (30), jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında 10 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sebahattin K.'nın Tekke Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sebahattin K., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
