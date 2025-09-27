Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

AYDIN'da hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranırken girdiği kafede, müşteri gibi davranan polisler tarafından yakalanıp götürüldüğü açık cezaevinden kaçan Vahdettin Şengel (33), bu kez saklandığı evde yakalandı. Şengel, gazetecilerin, "Tekrar kaçacak mısınız?" sorusuna, "Bu sefer kapalı cezaevinden kaçamam" yanıtını verdi.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan Vahdettin Şengel'in Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'ndaki kafede olduğu ihbarıyla 13 Eylül'de saat 15.00 sıralarında operasyon düzenledi. Müşteri gibi kafeye giren ekipler, bir süre takip yapıp, ardından Şengel'i yakaladı. Vahdettin Şengel, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Açık cezaevine gönderilen Şengel, yaklaşık 2 hafta sonra cezaevinden firar etti. Şengel'i bulmak için çalışma yapan polis, adresini belirledi. Şengel, polis ekipleri tarafından Girne Mahallesi'ndeki evinde yakalanıp, kapalı cezaevine gönderildi. Şengel, gazetecilerin, "Tekrar kaçacak mısınız?" sorusuna, "Bu sefer kapalı cezaevinden kaçamam" yanıtını verdi.

Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,