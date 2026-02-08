Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'da 22 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık hükümlüsü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'da hırsızlık suçundan hakkında 22 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında hırsızlık suçundan hakkında 22 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
