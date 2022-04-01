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Hırsız duvardan inerken hırsızlarla karşılaştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Hırsız duvardan inerken hırsızlarla karşılaştı

Gaziantep'te aynı anda yaşanan iki farklı hırsızlık olayı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te aynı anda yaşanan iki farklı hırsızlık olayı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bir işyerinden demir parçasını çalan hırsızların farklı bir iş yerinin klima ünitesini çalan hırsızla denk gelmesi ortaya ilginç bir görüntü çıkarttı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde 30 Mart gecesi yaşandı. İddiaya göre bir işyerine tırmanarak giren hırsız, işyerinin klima ünitesini çaldı. Klima ünitesini çaldığı esnada duvardan inen hırsız, o sırada başka bir işyerinde hırsızlık yapan iki kişi ile karşılaştı. Hırsızlık anları ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık zanlılarının rahat tavırları pes dedirtirken, hırsızların karşılaşması ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

(Muhammet Abdulkadir Esen-İHA)

Hırsız duvardan inerken hırsızlarla karşılaştı

Hırsız duvardan inerken hırsızlarla karşılaştı

Hırsız duvardan inerken hırsızlarla karşılaştı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tekstilkent, Gaziantep, Hırsızlık, Şahinbey, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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