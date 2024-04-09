Hırka-i Şerif, dualarla ziyarete kapatıldı
Hazreti Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, ikindi namazı sonrası dualarla ziyarete kapatıldı.
Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde ramazan boyunca ziyarete açılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif için vatandaşlar bugün de yoğunluk oluşturdu.
Uzun kuyrukların görüldüğü ziyarette bazı vatandaşların duygulandığı anlar dikkati çekti.
Hırka-i Şerif, ikindi namazı sonrası yapılan dua ile ziyarete kapatıldı.