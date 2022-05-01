Hırka-i Şerif, dualarla ziyarete kapatıldı - Haberler

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Hırka-i Şerif, dualarla ziyarete kapatıldı

AA - Taha Erham Keleş - Güncel
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Hırka-i Şerif, dualarla ziyarete kapatıldı

Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, ikindi namazı sonrası dualarla ziyarete kapatıldı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, ikindi namazı sonrası dualarla ziyarete kapatıldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıl kapalı kalan ve bu ramazan tekrar ziyarete açılan Hırka-i Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar, Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nin kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.

Kutsal emaneti ziyaretin son gününde görmeye gelen vatandaşlardan bazılarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Hırka-i Şerif, ikindi namazı sonrası yapılan dua ile ziyarete kapatıldı.

Hazreti Muhammed'in Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif'in muhafazasını üstlenen 59. kuşaktan torunu Barış Samir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hırka-i Şerif'i Peygamber Efendimizin emanetiyle, onun maneviyatıyla buluşma noktası olarak gördüğünü söyledi.

Hırka-i Şerif'in iki yıl salgın nedeniyle ziyaretlere kapalı kaldığını hatırlatan Samir, "Ramazanda aslında açmayacaktık. Çünkü vaka rakamları yüksekti. Rakamlar düşmeye başlayınca açalım dedik. Hem biz hem vatandaşlar çok özlemişti. İyi ki ziyarete açmışız, çok güzel bir buluşma oldu" dedi.

Birçok ülkeden ziyaretçilerin geldiğini belirten Samir, salgın nedeniyle geç açtıkları Hırka-i Şerif'i ikindi namazından sonra dualarla kapattıklarını ifade etti.

AA / Taha Erham Keleş - Güncel

Veysel Karani, Hz Muhammed, Fatih, Güncel, Haberler

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