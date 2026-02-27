Haberler

Hınıs Adliyesi'nde sosyal market açıldı

Hınıs Adliyesi'nde sosyal market açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, yükümlü ve ailelerine destek amacıyla sosyal market açıldı. Market, giyim, kırtasiye ve gıda malzemeleriyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz hizmet verecek.

Erzurum'un Hınıs Adalet Sarayı'nda sosyal market açıldı.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı destekleriyle İlçe Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce ilçedeki adliyede sosyal market açıldı.

Yükümlü ve ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik açılan markette giyim, kırtasiye ve bazı gıda malzemeleri bulunuyor.

Hınıs denetimli serbestlik Müdür Vekili Hatice Filiz, yükümlüleri desteklediklerini anlattı.

Marketin çalışmalarına ilişkin Filiz, şunları kaydetti:

"Amacımız ihtiyaç sahibi yükümlülerimizin eş ve çocuklarının temel ihtiyaçlarını ücretsiz olarak dağıtarak aileye destek sağlayıp yalnız olmadıklarını hissettirmek ve topluma kazandırmak için sosyal destek mekanizmasını güçlendirmektir. Burada sunulan her ürün bir umut, bir destek ve yeniden başlama iradesinin sembolüdür. Bu anlamda müdürlük olarak yaptığımız her türlü çalışma ve yardımlarla yükümlülerimizin ve ailelerinin hayatlarını daha sağlıklı ve dengeli şekilde sürdürmelerine katkı sunmaya çalışacağız."

Kaynak: AA / Vedat Abak
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı

İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi

Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi
Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı

Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı
İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

Süper Lig'de 2 maç ertelendi
Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi

Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi
Diyarbakır'da 5 yıl önce kaybolan gencin dosyası yeniden açıldı: 3 şüpheli tutuklandı

5 yıl önce kaybolan gencin dosyası yeniden açıldı: 3 kişi tutuklandı
Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu

Suratının neden bu halde olduğu ortaya çıktı! Duruma el koyan biri var