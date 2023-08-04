Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren'in Ölümünün Ardından Yeni Başkan Seçildi

15 Temmuz anma programları esnasında konuşma yaptığı kürsüde rahatsızlanan ve bir süre Erzurum'da hastanede tedavi gören Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren'in ölümünün ardından yapılan seçimde Serdal Şan, belediye başkanlığına getirildi.

Hınıs'ta yeni başkan seçimi için belediye meclisinde AK Parti ve HDP'nin adayları başkanlık için yarıştı. Seçimde 9 AK Partili, 5 HDP'li ve 1 MHP'li toplam 15 üye oy kullandı. İlk iki turda çoğunluğun sağlanamaması üzerine üçüncü turda Serdal Şan 10, HDP'li aday ise 5 oy aldı. Böylece Serdal Şan Hınıs Belediye Başkanlığına seçildi ve mazbatasını alarak göreve başladı. Ak Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz ve İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu Serdal Şan'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ak Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz burada yaptığı açıklamada, "Rahmetli Erdoğan Eren, Hınıs için çok çalıştı. Güzel hayaller kurdu. Takdir-i İlahi Ömrü yetmedi. Güzel ahlakı, sevecenliği, çalışkanlığı, azmi ve hizmetleri ile hepimizin gönlünde taht kurdu. Allah'tan bir kere daha rahmet diliyorum. Erdoğan Başkanımızın yerine bu gün yapılan oylamada yeni belediye başkanı olan Serdal Şan kardeşimi tebrik ediyorum. Hınıs için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Erdoğan Başkanımızın hizmetlerine kaldığı yerden devam etme sorumluluğunda kendisine başarılar diliyorum." dedi. - ERZURUM