Hindu Festivali Chhath Puja Sırasında Bihar ve Carkhand'ta 133 Boğulma Vaka

YENİ DELHİ, 30 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Bihar ve Carkhand eyaletlerinde Hindu festivali Chhath Puja sırasında 133 kişi boğularak hayatını kaybetti, çok sayıda kişiden de haber alınamıyor.

Yerel basında çarşamba günü yer alan haberlere göre can kayıplarının 108'i Bihar, 25'i ise Carkhand eyaletinde yaşandı. Ayrıca Bihar'da 10 kişiye ulaşılamadığı belirtildi.

Boğulmaların festivalin kutlandığı eyaletlerin çeşitli bölgelerindeki nehir ve göletlerde meydana geldiği bildirildi.

Yerel yönetimlerin, kayıpların bulunması için afet müdahale ekiplerini görevlendirdiği ve dalgıçlar ve polis ekiplerinin de arama ve kurtarma çalışmalarına katıldığı ifade edildi. Yetkililer, festivale katılanlara nehir kenarlarında dikkati elden bırakmama ve festivaldeki yıkanma ritüeli sırasında derin sulara girmekten kaçınma çağrısında bulundu.

Chhath Puja Festivali, Hinduizm'de Güneş tanrısına adanan kutlamalardan biri. Festivale katılanlar, dizlerine kadar nehir ve göletlere giriyor, bazen de kutsal yıkanma için tamamen suya dalıyor.