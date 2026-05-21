Haberler

Yargıçtan gençlere 'hamam böceği' benzetmesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Surya Kant'ın işsiz gençleri 'hamam böceği'ne benzetmesi üzerine sosyal medyada 'Hamam Böceği Halk Partisi' (CJP) kuruldu. CJP, 5 günde 14,5 milyon takipçiye ulaşarak iktidar partisini geçti.

Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Surya Kant'ın tartışmalı açıklaması, gençler arasında "Hamam Böceği Halk Partisi" isimli yeni siyasi harekete yol açtı.

BBC'nin haberine göre, Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Kant, sisteme "parazitlerin" saldırdığını savunarak, iş bulamayan ve meslekte kendilerine yer edinemeyen bazı gençleri "hamam böceklerine" benzetti.

Kant, "Hamam böcekleri gibi, iş bulamayan ya da iş dünyasında kendilerine yer edinemeyen gençler var. Bunların bir kısmı medya mensubu oluyor, bir kısmı sosyal medyada aktif, bazıları aktivist oluyor ve herkese saldırmaya başlıyor." ifadelerini kullandı.

Tepki çeken açıklamalarının ardından Kant, sözlerinin Hindistan gençlerini değil sahte diploması olan kişileri hedef aldığını savundu ancak açıklamalar, özellikle "Z kuşağı" internet kullanıcıları arasında büyük tepkiye yol açtı.

Tartışmaların ardından sosyal medyada "Cockroach Janta Party" (Hamam Böceği Halk Partisi - CJP) adıyla mizahi siyasi parti ortaya çıktı.

CJP'nin Instagram hesabı 5 gün içinde 14,5 milyon takipçiye ulaştı, yüz binlerce kişi harekete katıldığını duyurdu.

Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisinin (BJP) Instagram hesabı 8,8 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya mesajı Efes Tatbikatı'ndan verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı

FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı

Okula gittiğinde gördüğü manzaraya inanamadı
Selin vurduğu ABD'de kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı

Selin vurduğu kentte kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı
Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar

Tam yere çakılıyordu! Bir anda onlar devreye girdi
Bursa'da ‘change’ araç operasyonu: 28 araç ele geçirildi, 3 tutuklama

Bursa'da ‘change’ araç operasyonu: 28 araç ele geçirildi
Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı

Korkuları artıran görüntü! Şehir boşaltıldı, arabaları bile bağladılar
ABD'yi karıştıran skandal! Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi

Polis gözaltına aldığı genç kadınla araçta ilişkiye girerken yakalandı