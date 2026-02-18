Haberler

Hindistan: 2 Yılda 200 Milyar Doların Üzerinde Yapay Zeka Yatırımı Bekliyoruz

Güncelleme:
Hindistan Federal Elektronik ve Bilgi Teknolojisi Bakanı Ashwini Vaishnaw, ülkenin önümüzdeki iki yıl içinde yapay zeka alanında 200 milyar ABD dolarının üzerinde yatırım çekmeyi planladığını açıkladı. Vaishnaw, yapay zekanın insana yarar sağlayacak şekilde kullanımının önemini vurguladı.

YENİ DELHİ, 18 Şubat (Xinhua) -- Hindistan Federal Elektronik ve Bilgi Teknolojisi Bakanı Ashwini Vaishnaw, ülkeye önümüzdeki iki yıl içinde yapay zeka alanında 200 milyar ABD dolarının üzerinde yatırım yapılmasını beklediklerini söyledi.

Vaishnaw salı günü başkent Yeni Delhi'de 2026 Hindistan Yapay Zeka Etki Zirvesi konusunda basın toplantısı düzenledi.

Zirveye ilginin büyük olduğunu belirten Vaishnaw, ülke çapından katılımcıların zirve için gelmeye devam ettiğini ifade etti.

Vaishnaw, küresel CEO'ların özellikle derin teknoloji girişimleri ve altyapı projelerine yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Vaishnaw, yapay zekanın insanlığın yararı için doğru ve sorumlu kullanımı konusunda küresel liderler arasında bir konsensüs oluşturmaya çalışacaklarını vurguladı.

Vaishnaw, yapay zeka ekosisteminde teknolojik ve hukuki bir yaklaşımla ele alınması gereken gerçek zorluklar ve engeller bulunduğuna da dikkat çekti.

Kaynak: Xinhua
