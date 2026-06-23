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Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Çin Dışişleri Bakanı Yeni Delhi'de bir araya geldi

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Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval, BRICS toplantısı kapsamında Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke ilişkilerindeki son gelişmeler değerlendirilirken, 'kademeli normalleşme' yolunda ilerleme kaydedildiği belirtildi.

Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval, Brezilya, Rusya, Güney Afrika ile diğer ülkelerin de yer aldığı BRICS blokunun toplantısı kapsamında Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Doval ve Vang'ın Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de dün başlayan ve Brezilya, Rusya, Güney Afrika ile diğer ülkelerin de yer aldığı BRICS bloku toplantısı kapsamında bir araya geldiklerini açıkladı.

İkilinin, görüşmede iki ülke ilişkilerindeki son gelişmeleri değerlendirdiğini aktaran Jaiswal, tarafların görüşmede "kademeli normalleşme" yolunda kaydedilen ilerlemeye dikkati çektiğini belirtti.

Jaiswal, Doval'ın "istikrarlı, öngörülebilir ve yapıcı" ikili ilişkilerin iki taraf arasında güvenin tesis edilmesine ve "daha iyi bir anlayışın oluşmasına" katkıda bulunduğunu ifade ettiğini aktardı.

Ayrıca Jaiswal, görüşmenin yapıcı ve ileriye dönük bir nitelikte olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
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