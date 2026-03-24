Haberler

Hindistan ordusunda bir personel askeri bilgileri Pakistan'a aktardığı iddiasıyla gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'da Hava Kuvvetlerinde çalışan sivil bir personel, hassas askeri bilgileri Pakistanlı yetkililere aktardığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Hindistan'da Hava Kuvvetlerinde çalışan sivil bir personel, hassas askeri bilgileri Pakistanlı yetkililere aktardığı iddiasıyla gözaltına alındı.

India Today'in haberine göre, ülkenin Rajasthan eyaletince yürütülen soruşturmanın sonucunda yapılan gözaltı, bu yılın başlarında başka bir gözaltıyla başlayan ve aylarca süren bir soruşturmanın ardından geldi.

Eyalet Polis İstihbarat Genel Müdür Yardımcısı Prafull Kumar, söz konusu olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Kumar, Hindistan Hava Kuvvetlerine ait bir üste çalışan sivil personelin, hassas askeri bilgileri Pakistanlı yetkililere aktardığı iddiasıyla gözaltına alındığını ifade etti.

Söz konusu personelin, Hindistan ordusuna ait verileri sosyal medya platformları aracılığıyla Pakistanlı yetkililerle paylaştığı aktarıldı.

Olaya ilişkin açıklamada bulunan Hindistanlı yetkililer, "Şüpheli, 2023'ten beri Pakistan istihbaratıyla temas halindeydi ve para karşılığında hassas bilgiler paylaşıyordu." dedi.

Olayın ardından yürütülen soruşturmanın, daha geniş çapta Pakistan destekli bir casusluk ağına işaret ettiğini savunan yetkililer, ek bağlantıları belirlemek için soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

