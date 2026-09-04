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Air India uyuşturucu testi pozitif çıkan pilotu işten çıkardı

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Hindistan merkezli hava yolu şirketi Air India, 4 Ağustos'ta 24 kişinin yaralandığı olayda uçağı kullanan pilotu, uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından işten çıkardı.

Hindistan merkezli hava yolu şirketi Air India, 4 Ağustos'ta 24 kişinin yaralandığı olayda uçağı kullanan pilotu, uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından işten çıkardı.

NDTV kanalının haberine göre, havayolu şirketinden yapılan açıklamada, 4 Ağustos'ta Phuket-Yeni Delhi seferi sırasında irtifa kaybeden uçağın pilotuna uyuşturucu testi uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, test sonucunda pilotta uyuşturucu madde tespit edildiği belirtilerek, Air India'nın güvenlik, uçuşa elverişlilik veya yasal gerekliliklere yönelik ihlallere karşı sıfır tolerans politikası doğrultusunda, pilotun iş akdine derhal son verildiği ifade edildi.

Uçak Kazaları Araştırma Bürosunun ön soruşturma raporunda da 145 kişiyi taşıyan uçağın 36 bin fit (yaklaşık 11 kilometre) irtifada seyir halindeyken 3 hidrolik sisteminin de neredeyse eş zamanlı olarak devre dışı kaldığı bildirildi.

Raporda, hidrolik sistemlerdeki kaybın otomatik pilotun devre dışı kalmasına yol açtığı ve bu durumun kısa süreli bir stall uyarısını tetiklediği kaydedildi.

Air India'ya ait AI2379 sefer sayılı uçak, 4 Ağustos'ta Tayland'ın Phuket Adası-Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi seferi sırasında yaklaşık 300 fitlik (yaklaşık 92 metre) ani irtifa kaybı yaşamış, olayda 24 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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