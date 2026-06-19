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Hindistan'da mahkeme, Telegram'a getirilen geçici kısıtlamayı "haklı" buldu

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Hindistan Yüksek Mahkemesi, sınav sorularının sızdırılabileceği gerekçesiyle Telegram'a uygulanan geçici erişim kısıtlamasını haklı ve orantılı bularak kararın yürürlükte kalmasına hükmetti.

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Hindistan'da sınav sorularının sızdırılabileceği gerekçesiyle Rusya merkezli sosyal medya platformu Telegram'a getirilen geçici kısıtlama kararını haklı buldu.

India Today gazetesinin haberine göre, Yeni Delhi Yüksek Mahkemesi, Telegram'ın söz konusu karara itiraz ederek açtığı davayı görüştü.

Mahkeme, Hindistan yönetiminin bu adımı atmak için "haklı" gerekçeleri olduğunu belirterek, "orantılı" olan bu kararın yürürlükte kalmasına hükmetti.

Ne olmuştu?

Hindistan'da mayıs ayında yapılan ancak soruların sızdırıldığı iddialarının ardından iptal edilen ve 21 Haziran'da tekrar düzenlenecek tıp fakültesi giriş sınavı öncesi, 16 Haziran'da önemli bir karara imza atılmıştı.

Hindistan yönetimi, sınav sorularının sızdırılabileceği ve kopyaya olanak tanıyabileceği gerekçesiyle Rusya merkezli sosyal medya platformu Telegram'a erişim kısıtlaması getirmişti.

İlki 3 Mayıs'ta 5 binden fazla merkezde yapılan sınava 2,28 milyon aday katılmıştı. Sınavın iptal olmasına yol açan sızıntı iddialarına ilişkin onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, internet kullanıcıları ve insan hakları savunucuları, sınavlardaki yolsuzluklarla ilgili daha büyük problemler olduğunu belirterek, söz konusu adımı "geçici çözüm" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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