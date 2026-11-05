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Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde çığda 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

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Hindistan'ın Uttarakhand eyaletine bağlı Himalayalar bölgesinde meydana gelen çığ felaketinde ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Uttarakhand Afet Yönetim görevlisi Shardul Gusasin, 4 kişiden haber alınamadığını ve bu kişiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

YENİ Hindistan'ın Uttarakhand eyaletine bağlı Himalayalar bölgesinde meydana gelen çığ felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi, kayıp 4 kişi için arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Uttarakhand Afet Yönetim görevlisi Shardul Gusasin, yaptığı açıklamada şu ana kadar çığ felaketinde ölen 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

4 kişiden ise haber alınamadığını belirten Gusasin, bu kişiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti.

Himalayalar'da 27 Ekim'de yürüyüşe çıkan bir gruptan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmış ve grubun çığ altında kaldığı belirlenmişti.

Kaynak: AA
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