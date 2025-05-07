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Hindistan'ın Saldırısında Can Kaybı 31'e Yükseldi

Hindistan'ın Saldırısında Can Kaybı 31'e Yükseldi
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'ın saldırısına verdikleri hızlı karşılığın düşmanı şaşkına çevirdiğini açıkladı. Saldırılarda can kaybı 31'e, yaralı sayısı ise 57'ye ulaştı.

- Hindistan'ın Pakistan'a düzenlediği saldırıda can kaybı 31'e yükseldi

Pakistan Başbakanı Şerif: "Bu karşılık düşmanı şaşkınlığa uğrattı"

İSLAMABAD - Pakistan'da Hindistan'ın dün düzenlediği saldırılarda can kaybı 31'e, yaralı sayısı 57'ye yükseldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan'ın Hindistan'a verdiği hızlı karşılığa değinerek, "Bu karşılık düşmanı şaşkınlığa uğrattı" dedi.

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cemmu Keşmir'deki turistik Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldüğü terör saldırısından sorumlu tuttuğu Pakistan'a dün başlattığı saldırılarda can kaybı arttı. Pakistan ordusu, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e, yaralı sayısının da 57'ye yükseldiğini açıklayarak, saldırılara daha fazla misilleme sözü verdi.

"Bu karşılık düşmanı şaşkınlığa uğrattı"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yaptığı açıklamada, Hindistan'ın gecenin karanlığında geçmişte olduğu gibi Pakistan'a sızmaya çalıştığını ancak silahlı kuvvetlerin onlara gereken cevabı verdiğini belirtti. Pakistan Hava Kuvvetleri'nin Hindistan'a ait savaş uçaklarını engellediğini aktaran Şerif, "Bu karşılık düşmanı şaşkınlığa uğrattı ve Pakistan'ın nükleer bir devlet olarak gücünü, hünerini ve kuvvetini fark etmelerini sağladı ve uykularını kaçırdı" dedi.

Pakistan savaş uçaklarının tamamen hazırlıklı olduğunu ve Hindistan'a ait savaş uçaklarının iletişim sistemlerini bozduğunu ifade eden Şerif, 5'ten fazla Hindistan savaş uçağının düşürülmüş olabileceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR - Güncel
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