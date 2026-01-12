Haberler

Hindistan 16 Uyduyu Yörüngeye Yerleştirme Girişiminde Başarısız Oldu

Güncelleme:
Hindistan Uzay Araştırma Kurumu, PSLV-C62 roketinin üçüncü aşamasında bir arıza nedeniyle fırlatma denemesinin başarısız olduğunu açıkladı. Uzay ajansı, detaylı bir analiz başlatıldığını duyurdu.

YENİ DELHİ, 12 Ocak (Xinhua) -- Hindistan Uzay Araştırma Kurumu tarafından pazartesi günü yapılan roket fırlatma denemesi başarısız oldu. Toplam 16 uydu taşıyan PSLV-C62 roketinin üçüncü aşamasında bir "arıza" meydana geldiği bildirildi.

Uzay ajansının fırlatmanın ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "PSLV-C62 görevi, PS3 aşamasının son bölümünde bir arızayla karşılaştı. Detaylı bir analiz başlatıldı" belirtildi.

Açıklamada konuyla ilgili ayrıntıların beklendiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500

