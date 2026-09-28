Hindistan'ın Pencap eyaletindeki LPU'da tecavüz iddiası sonrası dersler askıya alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hindistan'ın Pencap eyaletindeki bir üniversitede bir kız öğrenciye tecavüz edildiği iddiasının ardından binlerce öğrenci protesto düzenledi.

The Tribune gazetesinin haberine göre, Phagwara kentindeki Lovely Professional Üniversitesine (LPU) ait bir yurtta kız öğrenciye dışarıdan biri tarafından tecavüz edildiği iddiaları gerilime yol açtı.

Satnampura Polis Merkezinde ifade veren bir öğrenci, 23 Eylül'de kız yurdunda bir kıza tecavüz edildiğini ancak üniversite yönetiminin olayı örtbas etmeye çalıştığını öne sürdü.

Dün erken saatlerde kız yurdu önünde toplanan öğrenciler, kampüste eşyalara zarar verdi ve Jalandhar-Phagwara kara yolunu trafiğe kapattı.

Polis araçlarını ateşe veren öğrencilerle polis arasında arbede yaşandı.

Üniversitede 28 Eylül'den itibaren 10 gün süreyle dersler askıya alındı, üniversite ve çevresinde internet hizmetleri de geçici olarak durduruldu.

Jalandhar Bölgesi Polis Genel Müdür Yardımcısı Naveen Singla, olayı soruşturmak üzere Özel Soruşturma Ekibi (SIT) kurulduğunu bildirdi.

LPU ise sosyal medyada dolaşan söylentileri "yalan, dayanaksız ve uydurma" olarak nitelendirdi.

Üniversite Genel Sekreteri Monica Gulati tarafından yapılan açıklamada, bazı grupların yanıltıcı bilgi yaydığı, söylentilerin yayılma biçiminin kurumun itibarını zedelemeye yönelik kasıtlı bir girişim gibi göründüğü belirtildi.

Açıklamada, dolaşımdaki söylentilerin hiçbir doğruluk payı olmadığı vurgulanarak, öğrenciler, veliler ve halkın doğrulanmamış bilgilere inanmaması ve bunları paylaşmaması istendi.

Kaynak: AA