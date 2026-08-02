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Hindistan'ın kuzeydoğusundaki sellerde can kaybı 82'ye yükseldi

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Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye çıktı.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye çıktı.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Assam Eyaleti Afet Yönetim Kurumundan (ASDMA) eyalet genelindeki sellere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 82'ye yükseldiği, halihazırda 200 binden fazla kişinin ise afetten etkilendiği bildirildi.

Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma da yaptığı açıklamada, mevcut durumun giderek düzeldiği ve afetzedelerden bazılarının evlerine dönmeye başladığı bilgisini paylaşarak, yeniden inşa ve rehabilitasyon çalışmalarının hükümetin önceliği olmaya devam ettiğini belirtti.

Sarma, hükümetin acil yardım ve tazminat ödemelerinin yanı sıra geçim kaynaklarının yeniden oluşturulması, okulların onarılması ve hasar gören altyapının yeniden inşasına odaklandığını söyledi.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Kaynak: AA
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