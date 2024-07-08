Üye Girişi
Haberler

Kırmızı alarm verilmişti! Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 78'e yükseldi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olan aşırı yağışlar ve neden olduğu sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi. Hindistan Meteoroloji Dairesi meydana gelen afetler nedeniyle bölgede kırmızı alarm vermişti.

Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e çıktı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 78'E YÜKSELDİ

NDTV kanalının haberine göre, Hindistan'ın kuzeydoğu eyaletlerinde aşırı yağışlar ve sel etkili olmaya devam ediyor. Assam eyaletinin afet yönetimi yetkilileri, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 78'e yükseldiğini açıkladı. Binlerce kişinin evlerinden tahliye edildiğini belirten yetkililer, eyaletin farklı bölgelerinde 269 kamp kurulduğunu ve 53 binden fazla kişiye barınma imkanı sağlandığını ifade etti.

Kırmızı alarm verilmişti! Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 78'e yükseldi

BÖLGEDE KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde meydana gelen afetler nedeniyle bölgede kırmızı alarm vermişti.

Kırmızı alarm verilmişti! Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 78'e yükseldi

AŞIRI YAĞIŞLARI GETİREN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ OLDU

Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları ülkede büyük hasara yol açıyor. Bilim insanları, Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğu bölgelerinde son yıllarda görülen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığı görüşünü paylaşıyor.

Kırmızı alarm verilmişti! Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 78'e yükseldi

Kırmızı alarm verilmişti! Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 78'e yükseldi

Kaynak: AA / Güncel

Hindistan Assam Dünya Güncel Haberler

SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde

SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde

 Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti

Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti

 ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak

ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Mücahit Can Akçay kimdir? Mücahit Can Akçay hangi takımda oynuyor? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Beşiktaş, Ciro Immobile ile anlaştı mı? Immobile İstanbul'a geldi mi? Beşiktaş ile kaç yıl anlaştı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı? Ücretli öğretmenlik başvurusu şartları neler? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! Diyarbakır ve Mardin afet bölgesi mi ilan edildi? Diyarbakır ve Mardin neden afet bölgesi ilan edildi? Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Muğla'da nerede deprem oldu? 9 Temmuz Salı 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 9 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Temmuz EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? Ekrem İmamoğlu winner ceketi olayı ne? Ekrem İmamoğlu hangi ceketi giydi? Winner ceket nedir? Winner ceket neden gündemde? Kimler winner ceket giydi? Parkinson hastalığı nedir? Hastalığın ilk belirtileri nelerdir? Parkinson hastalığı kimlerde görülür? Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları'nda kimlerle oynayacak? A Milli Voleybol Takımı kadrosunda kimler var? Filenin Sultanları maç takvimi!
Annesini cenaze evinde katletmişti! İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması

Annesini cenaze evinde katletmişti! İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title