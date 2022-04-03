Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Müslümanlar ramazanın ilk iftarını yaptı
AA - Amarjeet Kumar Singh - Güncel
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Jama Camisi'nde (Cuma Camisi) toplanan Müslümanlar ramazan ayının ilk iftarını yaptı.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Jama Camisi'nde (Cuma Camisi) toplanan Müslümanlar ramazan ayının ilk iftarını yaptı. Müslümanlar, cami avlusuna serilen hasırlar üzerinde iftar saatine yakın bir araya geldi. Akşam ezanının okunmasıyla ramazanın ilk orucu açıldı.