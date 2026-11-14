Hindistan'ın Assam eyaletinde minibüsle konteyner kamyon çarpıştı, en az 26 kişi öldü

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YENİ DELHİ, 14 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde cuma günü bir minibüs ile konteyner kamyonunun kafa kafaya çarpışması sonucu en az 26 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı

Yetkililerin bildirdiğine göre kaza, Assam eyaletinin başkenti Dispur'un yaklaşık 274 kilometre kuzeydoğusundaki Rongajan'da meydana geldi.

Hayatını kaybedenler arasında üniversite öğrencileri de bulunuyor.

Bir polis yetkilisi, "Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olması nedeniyle can kayıplarının artmasını bekliyoruz" dedi.

Kaza sırasında minibüs Golaghat'tan Nagaon'a doğru ilerlerken, konteyner taşıyan kamyon ise Yukarı Assam yönünde seyrediyordu.

Yerel medya, çarpışma sırasında araçta 35'ten fazla yolcunun bulunduğunu bildirdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazada yaşanan can kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: Xinhua