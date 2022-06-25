Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Kapadokya'da yoga etkinliği düzenledi

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Göreme Belediyesince "Dünya Yoga Günü" nedeniyle yapılan etkinlikler kapsamında, Nevşehir'in Göreme beldesinde yoga etkinliği yapıldı.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Perili Ozanlar Vadisi'nde düzenlenen etkinliğe, Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Gaurav Gandhi ve Nevşehir Vali Yardımcısı Kağan Mekan Çeviren ile her yaştan yogasever katıldı.

Gandhi, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu yıl Dünya Yoga Günü'nün "insanlık için yoga" temasında kutlandığını dile getirdi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Hindistan'ın önerisi üzerine 2014'te 21 Haziran'ı "Dünya Yoga Günü" ilan ettiğini kaydeden Gandhi, bu günün tüm dünyada ilk kez 21 Haziran 2015'te kutlandığını söyledi.

O tarihten bu yana Dünya Yoga Günü'nün büyük coşkuyla kutlandığını kaydeden Gandhi, "Kovid-19 salgınının zirvesi sırasında yoga, insanlığa acıları hafifletmede hizmet etti. Ortaya çıkan Kovid sonrası jeopolitik senaryoda da yoga insanları şefkat, nezaket yoluyla bir araya getirecek, birlik duygusunu teşvik edecek ve insanlar arasında dayanıklılık oluşturacak." diye konuştu.