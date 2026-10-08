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Hindistan, Husilerin Suudi havalimanı saldırısını kınadı; 3 kişi öldü, 36 yaralandı

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Hindistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki Abha ve Kral Halid havalimanlarına düzenlediği saldırıları kınadı. Suudi Sivil Havacılık Genel Otoritesi saldırılarda 3 kişinin öldüğünü, 36 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hindistan, Yemen'deki İran destekli Husiler'in Suudi Arabistan'daki havalimanlarını hedef almasını kınadı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hindistan, Abha'daki Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na son günlerde sivil ölümler ve yaralanmalar ile sonuçlanan saldırılar düzenlenmesini kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Sivil altyapının hedef alınmasının "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğuna işaret edilen açıklamada, saldırıda yaşamını yitirenlerin aileleri ve yakınlarına taziye dilekleri iletildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan halkı ve hükümetiyle "dayanışma" mesajı verildi.

Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları

Yemen'deki İran destekli Husiler, yaşanan gerilimin ardından başta Riyad olmak üzere Suudi Arabistan'ın birçok bölgesine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, Abha'daki Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na dün ve önceki gün düzenlenen saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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