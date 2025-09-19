Haberler

Hindistan Donanması'nın 'INS Trikand' Gemisi Güney Kıbrıs'ta

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan Donanması'na ait 'INS Trikand' savaş gemisi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Deniz Kuvvetleri ile ortak tatbikat için 22 Eylül'de Limasol Limanı'na demirleyecek. Geminin ziyareti çeşitli diplomatik etkinliklerle birlikte gerçekleştirilecek.

Hindistan Donanması'na ait "INS Trikand" adlı savaş gemisinin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Deniz Kuvvetleri ile gerçekleştirilecek ortak tatbikat için adaya geleceği bildirildi.

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, Talwar sınıfı güdümlü füze fırkateyni olan INS Trikand, 22 Eylül'de Limasol Limanı'na demirleyecek.

Gemi, 23 Eylül'de halkın ziyaretine açılacak.

Hint savaş gemisi, 24 Eylül'de GKRY Deniz Kuvvetleri ile ortak Geçiş Tatbikatı'na (PASSEX) katıldıktan sonra bölgeden ayrılacak.

Haberde, INS Trikand'ın ziyareti kapsamında bazı diplomatik etkinliklerin de gerçekleştirileceği belirtildi.

Hindistan'ın GKRY Yüksek Komiseri Manish Manish ile Gemi Komutanı Sachin Kulkarni'nin katılımıyla gemide bir resepsiyon verileceği ve ziyaretçilere yönelik yoga etkinliği düzenleneceği kaydedildi.

Hint savaş gemisinin ziyareti, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Haziran ayında Güney Kıbrıs'a yaptığı ziyaret sırasında kararlaştırılan savunma işbirliği, ortak deniz tatbikatları ve Hint donanma gemilerinin Kıbrıs limanlarına ziyaretlerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
Menzil cemaatinin düğününde müritler arasında kavga çıktı

Menzil'in görkemli düğününe gölge düşüren olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğur Karakullukçu'nun kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde

Kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.