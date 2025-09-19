Hindistan Donanması'nın 'INS Trikand' Gemisi Güney Kıbrıs'ta

Hindistan Donanması'na ait "INS Trikand" adlı savaş gemisinin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Deniz Kuvvetleri ile gerçekleştirilecek ortak tatbikat için adaya geleceği bildirildi.

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, Talwar sınıfı güdümlü füze fırkateyni olan INS Trikand, 22 Eylül'de Limasol Limanı'na demirleyecek.

Gemi, 23 Eylül'de halkın ziyaretine açılacak.

Hint savaş gemisi, 24 Eylül'de GKRY Deniz Kuvvetleri ile ortak Geçiş Tatbikatı'na (PASSEX) katıldıktan sonra bölgeden ayrılacak.

Haberde, INS Trikand'ın ziyareti kapsamında bazı diplomatik etkinliklerin de gerçekleştirileceği belirtildi.

Hindistan'ın GKRY Yüksek Komiseri Manish Manish ile Gemi Komutanı Sachin Kulkarni'nin katılımıyla gemide bir resepsiyon verileceği ve ziyaretçilere yönelik yoga etkinliği düzenleneceği kaydedildi.

Hint savaş gemisinin ziyareti, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Haziran ayında Güney Kıbrıs'a yaptığı ziyaret sırasında kararlaştırılan savunma işbirliği, ortak deniz tatbikatları ve Hint donanma gemilerinin Kıbrıs limanlarına ziyaretlerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.