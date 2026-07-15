Hindistan: Hürmüz Boğazı'ndan Geçen Gemilere Yönelik Saldırıları Kınıyoruz

YENİ DELHİ, 15 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan iki gemiye düzenlenen saldırıları şiddetle kınadığını duyurdu.

Toplam 30 Hindistanlı denizcinin bulunduğu MT Al Bahiyah ve MT Mombasa gemilerine yönelik saldırılarda en az bir Hindistan vatandaşının hayatını kaybettiği, ikisinin de ağır yaralandığı bildirildi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada, denizcileri hedef alan ve uluslararası suyollarında serbest ve güvenli seyrüseferi aksatan şiddet eylemleri de kınandı.

Açıklamada, "Batı Asya bölgesinde saldırıların yeniden başlaması ve çatışmaların tırmanmasından derin endişe duyduğumuzu bir kez daha yineliyor, bölgenin barış, güvenlik ve istikrarı için şiddetin derhal sona erdirilmesi ve diyalog ile diplomasiye geri dönülmesi çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası hukuka uygun şekilde bölgedeki uluslararası suyollarında serbest ve engelsiz seyrüsefer ile ticaretin en kısa sürede yeniden tesis edilebilmesi için ticari gemilere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların sona ermesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Xinhua