Haberler

Hindistan: Hürmüz Boğazı'ndan Geçen Gemilere Yönelik Saldırıları Kınıyoruz

Hindistan: Hürmüz Boğazı'ndan Geçen Gemilere Yönelik Saldırıları Kınıyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan, Hürmüz Boğazı'nda iki gemisine düzenlenen saldırılarda bir vatandaşının hayatını kaybettiğini, ikisinin yaralandığını açıkladı. Saldırıları kınayan Hindistan, bölgede şiddetin sona ermesi ve diyaloğa dönülmesi çağrısı yaptı.

YENİ DELHİ, 15 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan iki gemiye düzenlenen saldırıları şiddetle kınadığını duyurdu.

Toplam 30 Hindistanlı denizcinin bulunduğu MT Al Bahiyah ve MT Mombasa gemilerine yönelik saldırılarda en az bir Hindistan vatandaşının hayatını kaybettiği, ikisinin de ağır yaralandığı bildirildi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada, denizcileri hedef alan ve uluslararası suyollarında serbest ve güvenli seyrüseferi aksatan şiddet eylemleri de kınandı.

Açıklamada, "Batı Asya bölgesinde saldırıların yeniden başlaması ve çatışmaların tırmanmasından derin endişe duyduğumuzu bir kez daha yineliyor, bölgenin barış, güvenlik ve istikrarı için şiddetin derhal sona erdirilmesi ve diyalog ile diplomasiye geri dönülmesi çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası hukuka uygun şekilde bölgedeki uluslararası suyollarında serbest ve engelsiz seyrüsefer ile ticaretin en kısa sürede yeniden tesis edilebilmesi için ticari gemilere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların sona ermesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Xinhua
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım

İşte Haluk Levent'in ilk ifadesinde anlattıkları
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı

Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent, soruşturmayı başlatan iddiaya ne yanıt verdi? 'Hüseyin Başaran ile aramızdaki mesele..'

Haluk Levent'in soruşturmayı başlatan iddiaya yanıtı ne oldu?
Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı

Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
Milas 8 saattir yanıyor: 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı

Alevler turizm cennetini cehenneme çevirdi! Yüzlerce otel boşaltıldı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı

Bir belediye başkanı daha tutuklandı

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici

Milli yıldızımız baba oldu! Bebeğe koydukları isim epey dikkat çekici