Hindistan'daki Uçak Kazasında Ölü Sayısı 270'e Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Ahmedabad kentinde 12 Haziran'da meydana gelen uçak kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı 270'e ulaştı. Tek kurtulan yolcunun tedavisi sürüyor, yetkililer kara kutuya ulaşarak araştırmalara devam ediyor.

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havalimanında 12 Haziran'da meydana gelen uçak kazasında yaşamını yitirenlerin sayısının 270'e yükseldiği belirtildi.

Ahmedabad'da uçağın düştüğü Meghani Nagar yerleşim yeri ve bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, eyalet yetkilileri ölü sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Eyalet hastanesinde çalışan doktor Dhaval Gamet, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, bir kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısının 270'e yükseldiğini bildirdi.

Kazadan tek kurtulan kişi olan Ramesh Viswashkumar'ın tedavisinin devam ettiğini belirten Gamet, "(Viswashkumar'ın) Durumu çok iyi ve yakın zamanda taburcu edilmeye hazır olacak." ifadesini kullandı.

Kara kutuya ulaşıldı

Uçak kazasını soruşturan yetkililer ise uçuş verilerinin kaydedildiği kara kutuya kaza mahalli yakınlarında ulaşıldığını açıkladı.

Hindistan Uçak Kazaları Araştırma Bürosu'ndan yapılan açıklamada da kara kutudaki verilere ulaşılması için çabaların sürdüğü kaydedildi.

Hint medyasındaki haberlerde, kaza günü uçağın kara kutusuna ulaşıldığı belirtilmiş, yetkililer tarafından bu açıklama reddedilmişti.

Hindistan'da 242 kişinin bulunduğu uçak düştü

Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düşmüştü.

Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Şirket, uçaktaki 241 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtulan tek kişinin tedavi altında olduğunu teyit etmişti.

Uçağın düştüğü sırada asistan doktorların kaldığı bir yurt binasına da çarpması sonucu ölenlerin olduğu belirtilmişti.

Öte yandan, uçağın düşme nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı

Tatilde fena yakalandı! Ünlü oyuncu sevgilisiyle sarmaş dolaş
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNaz Zehra:

Kripto Ticaretinin tamamen zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor musunuz? Shelton Kenny sayesinde portföyümün 6 haftada 477 bin dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Onu TELEGRAM'da (SheltonSGNL) veya Whatsapp'ta bulabilirsiniz: 1 4 3 8 6 6 4 1 2 5 2

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım

Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
İran'dan İsrail'e yeni saldırı! Balistik füzeler ateşlendi, işte ilk bilanço

İran İsrail'e gece boyu balistik füze yağdırdı! İşte ilk bilanço
İran'ın gece boyu vurduğu İsrail'den ilk görüntüler! Gün ağarınca yıkımın büyüklüğü ortaya çıktı

İsrail'den ilk görüntüler! Yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Ali Koç kesenin ağzını açtı! Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy'e getirecek

Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy'e getirecek
Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...

Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor

Canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.