Hindistan'daki Uçak Kazasında Kara Kutular Bulundu

Hindistan'daki Uçak Kazasında Kara Kutular Bulundu
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Baş Sekreteri, 'Air India 171' uçağına ait iki kara kutunun bulunduğunu duyurdu. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 274'e ulaştı.

YENİ DELHİ, 16 Haziran (Xinhua) -- Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Baş Sekreteri P.K. Mishra, pazar günü geç saatlerde yaptığı resmi açıklamada, "Air India 171" uçağına ait uçuş verileri kaydedicisi ve kokpit ses kayıt cihazından oluşan iki kara kutunun da bulunduğunu belirtti.

Hindistan Federal Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu Kinjarapu, 13 Haziran'da kara kutulardan birinin bulunduğunu ve kaza soruşturma raporunun üç ay içinde açıklanacağını söylemişti.

Hindistan'da yayın yapan The Hindu gazetesinin haberinde kara kutulardaki verilerin alınıp analiz edilmesinin 4-5 gün sürebileceği ifade edildi. Habere göre bazı uluslararası soruşturma kurumları, Hindistan Uçak Kazaları Soruşturma Bürosu'na kazayla ilgili soruşturmada yardımcı olmak üzere Ahmedabad'a ulaştı.

12 Haziran'da meydana gelen kazada 274 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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