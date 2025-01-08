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Hindistan'daki tapınak izdihamında 6 kişi hayatını kaybetti

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Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletindeki bir tapınakta düzenlenen festivale katılanlar arasında çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

The Times of India gazetesinin haberine göre, Andhra Pradesh eyaletinin Tirupati kentindeki festivale katılmak için ülkenin dört bir yanından ziyaretçinin akın ettiği tapınakta izdiham çıktı. Yetkililer, festival alanına giriş sırasında yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

BAŞBAKAN MODİ: "OLAYDAN ETKİLENENLERE MÜMKÜN OLAN HER TÜRLÜ YARDIMI SAĞLIYORUZ"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Başbakanlık Ofisinin X hesabından yaptığı paylaşımda, olaydan üzüntü duyduğunu belirterek, "Düşüncelerim, yakınlarını ve sevdiklerini kaybedenlerle birlikte. Yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum. Andhra Pradesh yönetimi, olaydan etkilenenlere mümkün olan her türlü yardımı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Hindistan'daki tapınak izdihamında 6 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
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