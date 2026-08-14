Hindistan'da tünel göçüğü: 7 ölü, 10 yaralı

YENİ Hindistan'ın kuzeyindeki hidroelektrik santraline ait tünel inşaatına su ve moloz dolması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Yetkililer, dün akşam Uttarakhand eyaletinin Chamoli bölgesindeki hidroelektrik santraline ait tünel inşaatına su ve moloz dolduğunu ve 20'den fazla işçinin mahsur kaldığını açıkladı.

Bölgedeki sağlık görevlilerinden Dr. Ayush, sabah saatlerinde basına yaptığı açıklamada, tünelden çıkarılan 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı kurtarılan 10 kişinin tedavi altına alındığını belirtti.

Olayın ardından tünelde geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Tünelde mahsur kalan diğer işçilerin de zarar görmeden çıkarılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA