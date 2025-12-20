Hindistan'ın Assam eyaletinde trenin çarptığı 7 fil öldü
Hindistan'ın Assam eyaletinde bir tren, yolcusunun bulunduğu bir fil sürüsüne çarptı. Olayda 7 fil hayatını kaybetti, 5 vagon raydan çıktı ancak yolcularda yaralanma yaşanmadı. Bu tür kazaların önlenmesi için yapay zeka tabanlı gözetleme sistemleri kullanılıyor.
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde trenin çarptığı sürüdeki 7 fil öldü.
Yetkililer, Assam'da meydana gelen tren kazasına ilişkin açıklama yaptı.
Bölgeden geçen yolcu treninin fil sürüsüne çarptığını belirten yetkililer, kazada 7 filin öldüğü bilgisini paylaştı.
5 vagonun raydan çıktığını ve tren seferlerinde aksama yaşandığını kaydeden yetkililer, yolcuların yaralanmadığını açıkladı.
Hindistan'da fillerin göç yoluyla kesişen bölgelerdeki demir yollarında bu tür kazalar görülebiliyor. Ülkenin güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde geçen yıl bu kazaların önlenebilmesi için yapay zeka tabanlı gözetleme sisteminin kullanımına başlanmıştı.