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Hindistan'da Tren İstasyonunda İzdiham: 18 Ölü

Hindistan'da Tren İstasyonunda İzdiham: 18 Ölü
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Yeni Delhi'de düzenlenen 'Kumbh Mela' dini festivali sırasında meydana gelen tren istasyonu izdihamında 10'u kadın, 4'ü çocuk olmak üzere 18 kişi hayatını kaybetti, 25'ten fazla kişi yaralandı.

YENİ DELHİ, 17 Şubat (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir tren istasyonunda cumartesi günü geç saatlerde meydana gelen izdihamda 10'u kadın ve 4'ü çocuk olmak üzere en az 18 kişi hayatını kaybederken, 25'ten fazla kişi ise yaralandı.

Bir hükümet yetkilisinin verdiği bilgilere göre devam eden "Kumbh Mela" dini festivali sırasında Ganga, Yamuna ve Saraswati nehirlerinin birleştiği "Triveni Sangam" adlı bölgede kutsal yıkanma ritüeli gerçekleştirmek isteyen büyük bir kalabalık, Uttar Pradeş eyaletinin kuzeyindeki Prayagraj'a gitmek üzere tren istasyonunda toplandı. İzdiham, tren perona yaklaşırken çıktı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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