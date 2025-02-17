Hindistan'da Tren İstasyonunda İzdiham: 18 Ölü

YENİ DELHİ, 17 Şubat (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir tren istasyonunda cumartesi günü geç saatlerde meydana gelen izdihamda 10'u kadın ve 4'ü çocuk olmak üzere en az 18 kişi hayatını kaybederken, 25'ten fazla kişi ise yaralandı.

Bir hükümet yetkilisinin verdiği bilgilere göre devam eden "Kumbh Mela" dini festivali sırasında Ganga, Yamuna ve Saraswati nehirlerinin birleştiği "Triveni Sangam" adlı bölgede kutsal yıkanma ritüeli gerçekleştirmek isteyen büyük bir kalabalık, Uttar Pradeş eyaletinin kuzeyindeki Prayagraj'a gitmek üzere tren istasyonunda toplandı. İzdiham, tren perona yaklaşırken çıktı.