Hindistan'da Terör Saldırısıyla İlgili Gözaltı: Suç Ortağı Zanlı Yakalandı

Hindistan, başkent Yeni Delhi'de 10 Kasım'da düzenlenen saldırıda patlamanın olduğu aracı kendi adına satın alarak saldırganla suç ortaklığı yaptığı öne sürülen zanlının gözaltına alındığını duyurdu.

Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Yeni Delhi'deki saldırıya ilişkin soruşturmayla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, terör saldırısının düzenlenmesinde intihar bombacısıyla suç ortaklığı yaptığı gerekçesiyle şüpheli Amir Rashid Ali'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Ali'nin, saldırıda kullanılan aracı kendi adına kaydettirerek satın alınması konusunda intihar bombacısının işini kolaylaştırdığı savunuldu.

İntihar saldırısını düzenlediği öne sürülen Umar Nabi gibi Ali'nin de Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in sakinlerinden olduğu iddia edildi.

Yeni Delhi'deki patlama

Yeni Delhi'nin en merkezi ve kalabalık noktalarından Red Fort (Kızıl Kale) bölgesinde 10 Kasım akşam saatlerinde kırmızı ışıkta duran araçta meydana gelen patlamanın etkisiyle çevredekiler ve araçlar hasar görmüştü.

Hindistan hükümeti, 13 kişinin hayatını kaybettiği saldırının "ulus karşıtı güçler tarafından gerçekleştirilen terör olayı olduğunu" ifade etmişti.

Patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında polis, Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in çeşitli bölgelerine baskınlar düzenlemiş ve birçok kişiyi gözaltına almıştı.