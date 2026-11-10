Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hindistan'da Tata Electronics fabrikasında tank temizleyen 3 işçi zehirli gazdan öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Tata Electronics fabrikasında atık su tankını temizleyen en az 3 işçi zehirli gaz soluması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yetkili Dinesh Kumar, tesiste gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını belirtti.

YENİ DELHİ, 10 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde bulunan Tata Electronics iPhone parçaları fabrikasındaki atık su depolama tankını temizleyen en az 3 işçi, zehirli gaz solumaları sonucu hayatını kaybetti.

Polis yetkililerinin salı günü yaptığı açıklamaya göre olay, pazartesi günü Tamil Nadu eyaletinin başkenti Chennai'nin yaklaşık 291 kilometre batısında Krishnagiri bölgesindeki tesiste meydana geldi. Fabrikanın nanofiltrasyon besleme tankında çalışan işçilerin gaz zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdiğinden şüpheleniliyor.

Bir polis yetkilisi, "Dün akşam 3 işçi, temizlik çalışmaları için Tata Electronics'e ait tesisin atık su arıtma tankına girdi. İşçilerin zehirli gaz soluyarak bayıldığı bildirildi. Tanktan derhal çıkarılan işçiler ambulansla Hosur'daki özel bir hastaneye kaldırıldı, ancak doktorlar 3 işçinin de hastaneye ulaşmadan hayatını kaybettiğini açıkladı" dedi.

Haberlere göre işçiler, tesiste iki ayda bir gerçekleştirilen temizlik işleri için Nelco adlı özel şirket üzerinden istihdam edilmişti.

İşçilerin cansız bedenleri otopsi işlemleri için yerel bir hastaneye sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Üst düzey yerel yetkili Dinesh Kumar, The New Indian Express gazetesine yaptığı açıklamada, ölümlere ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi talimatı verdiğini söyledi.

Kumar, arıtma tesisindeki çalışmalar sırasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını belirtti.

Kumar, öncelikle işçilerden birinin tankın içine bakmaya çalışırken gazı soluyup bayıldığını, ardından tanka giren 2 işçinin daha bilincini kaybettiğini ifade etti. Olaya tanıklık eden dördüncü bir işçi ise durumu yetkililere bildirdi.

Haberlere göre, tesiste farklı vardiyalarda 1.500'den fazla personel görev yapıyor.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Milyonlara müjde! 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik13

Milyonlara müjde! 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elektrikte destek sınırı 3 bin kilovatsaate indi! Eski EPDK yöneticisi hesapladı: Faturalar yüzde 96'ya kadar artacak

Sınır düştü! Bu evlerin elektrik faturası yüzde 96 artabilir
Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı19

Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e 'dokunulmazlık' resti
Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda11

Çifte indirim geliyor! Rakam bile belli
Yüzük töreninde tepsiye para yağdı! Hoca dayanamadı

İmam yüzük töreninde gördüklerine inanamadı: Hayatımda ilk defa...
Tom Barrack'tan 10 Kasım mesajı: Türkiye ile birlikte saygı duruşundayım

Tom Barrack'tan dikkat çeken 10 Kasım mesajı
İki büyükşehri bağlayan güzergahta kar yağışı başladı

İki büyükşehri bağlayan güzergahta kar yağışı başladı
Uçakta telefonla konuşurken söylediği iki kelime havalimanını birbirine kattı! Gerçek bambaşka çıktı

Uçakta söylediği iki kelime havalimanını birbirine kattı