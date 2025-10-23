Haberler

Hindistan'da SpiceJet Uçağı Teknik Arıza Nedeniyle Geri Döndü

Güncelleme:
Yeni Delhi'den Patna'ya giden SpiceJet yolcu uçağı, teknik arıza şüphesi nedeniyle kalkıştan hemen sonra geri dönmek zorunda kaldı. Havayolu şirketi, detaylı inceleme için Boeing 737-8A tipi uçağın iniş yaptığını ve alternatif uçuş ayarlandığını duyurdu.

YENİ DELHİ, 23 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den Patna kentine giden bir SpiceJet yolcu uçağı perşembe günü kalkıştan kısa bir süre sonra mürettebatın teknik arızadan şüphelenmesi nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada detaylı inceleme için iniş yapan Boeing 737-8A tipi uçakla ilgili kontrollerin devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada etkilenen yolcular için alternatif uçuş ayarlandığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
