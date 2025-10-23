Hindistan'da SpiceJet Uçağı Teknik Arıza Nedeniyle Geri Döndü

YENİ DELHİ, 23 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den Patna kentine giden bir SpiceJet yolcu uçağı perşembe günü kalkıştan kısa bir süre sonra mürettebatın teknik arızadan şüphelenmesi nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada detaylı inceleme için iniş yapan Boeing 737-8A tipi uçakla ilgili kontrollerin devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada etkilenen yolcular için alternatif uçuş ayarlandığı belirtildi.