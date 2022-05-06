Hindistan'da son altı yılın en uzun elektrik kesintisi yaşanıyor
AA - Amarjeet Kumar Singh - Güncel
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Hindistan'da termik santralleri beslemek için yeterli kömür olmaması nedeniyle son altı yılın en uzun elektrik kesintisi yaşanıyor.
Hindistan'da termik santralleri beslemek için yeterli kömür olmaması nedeniyle son altı yılın en uzun elektrik kesintisi yaşanıyor. Ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası da elektriğe olan talebi artırıyor.
AA / Amarjeet Kumar Singh - Güncel