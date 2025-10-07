Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Heyelana Neden Oldu: 15 Ölü

Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı heyelan sırasında dağdaki kayaların otobüsün üzerine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Himachal Pradesh'de şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda dağın bir kısmının çökmesiyle kaya parçaları seyir halindeki bir otobüsün üzerine düştü.

Yetkililer, olayda ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 3 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Otobüste 30 yolcu bulunduğunun tahmin edildiğini belirten yetkililer, bölgede enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, olayın ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Himachal Pradesh'in Bilaspur kentinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için üzüntü duyuyorum." ifadesini kullandı.

Modi, hayatını kaybedenlerin yakınlarına 200 bin, yaralılara ise 50 bin rupi tutarında maddi destek yapılacağını belirtti.