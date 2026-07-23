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Hindistan'ın kuzeydoğusundaki sellerde ölenlerin sayısı 41'e yükseldi

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Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde can kaybı 41'e çıkarken, 727 bin kişi etkilendi ve 100'den fazla kişi kayıp.

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 41'e çıktı.

Hindustan Times gazetesinin Assam Eyaleti Afet Yönetim İdaresi açıklamasına dayandırdığı habere göre, son 24 saatte sellerden dolayı 10 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylelikle Assam eyaletindeki sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 41'e yükselirken, eyaletin 25 bölgesinde toplam 727 bin kişi de sellerden etkilendi.

Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma da yaptığı açıklamada, 100'den fazla kişinin kayıp olduğunu ve can kaybının artabileceğini söyledi.

Eyalette devam eden arama kurtarma çalışmalarına Hindistan ordusu da yardım ediyor.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
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