Üye Girişi
Haberler

Hindistan'da Remal siklonu sonucu taş ocağında toprak kayması: 15 işçi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Mizoram eyaletinde Remal siklonu ve şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu çöken taş ocağında 15 işçi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hindistan'da etkili olan Remal siklon fırtınası ve beraberinde getirdiği şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu çöken taş ocağında ilk belirlemelere göre 15 işçi hayatını kaybetti.

The Indian Express'in haberine göre, Hindistan'ın Mizoram eyaletinde Remal siklon fırtınası ve şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Yetkililer, toprak kaymasında çöken taş ocağında ilk belirlemelere göre 15 işçinin yaşamını yitirdiğini ve birçok işçinin de kayıp olduğunu belirtti.

Hayatını kaybeden 11 işçinin cesedine ulaşılırken arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bangladeş kıyıları ve Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan Remal siklon fırtınası, sağanak ve şiddetli rüzgarlar getiriyor.

Kaynak: AA / Güncel

Hindistan Dünya Güncel Haberler

İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

 Gümrük ekiplerinden Mersin'de tarihi yakalama! 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

Gümrük ekiplerinden Mersin'de tarihi yakalama! 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

 Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi

Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi

 İsrail, skandal çadır saldırısına kılıf arıyor! 'Şarapneller yakıt deposuna isabet etti' diye savundular

İsrail, skandal çadır saldırısına kılıf arıyor! "Şarapneller yakıt deposuna isabet etti" diye savundular
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title