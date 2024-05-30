Hindistan'da Remal Kasırgası Sonrası Toprak Kaymaları: 32 Ölü
Hindistan'da Remal Kasırgası'nın ardından fırtına ve yağış kaynaklı toprak kaymaları, Batı Bengal ve ülkenin kuzeydoğusundaki dört eyalette en az 32 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin de yaralanmasına yol açtı.
YENİ DELHİ, 30 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'da Remal Kasırgası'nın ardından fırtına ve yağış kaynaklı toprak kaymaları, Batı Bengal ve ülkenin kuzeydoğusundaki dört eyalette en az 32 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin de yaralanmasına yol açtı.