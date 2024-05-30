Hindistan'da Remal Kasırgası Sonrası Toprak Kaymaları: 32 Ölü

YENİ DELHİ, 30 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'da Remal Kasırgası'nın ardından fırtına ve yağış kaynaklı toprak kaymaları, Batı Bengal ve ülkenin kuzeydoğusundaki dört eyalette en az 32 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin de yaralanmasına yol açtı.