Haberler

Hindistan'da Otobüs Yangını: 20 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'da Otobüs Yangını: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Andhra Pradesh eyaletinde bir otobüs, iki tekerlekli bir araçla çarpışmasının ardından alev alarak en az 20 kişiyi hayatını kaybetmesine sebep oldu. Bölge polisi, yangından dolayı kimlik tespitinin zorlaştığını bildirdi.

Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde bir otobüsün iki tekerlekli araçla çarpışmasının ardından alev alması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti.

India Today gazetesinin haberine göre, Kurnool bölgesinde özel bir seyahat otobüsü iki tekerlekli bir araçla çarpıştıktan sonra alev aldı.

Görgü tanıkları, alevlerin önce otobüsün ön kısmında çıktığını ve sonra hızla yayıldığını belirtti.

Kazada 40 kişilik otobüsteki en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bölge polisi, bazı cesetlerin tamamen yanmış olmasından dolayı kimlik tespitinin zorlaştığını söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yaşanan can kayıplarından son derece üzüntü duyduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Dünya gündemine oturan mısır anısı Erdoğan'a soruldu! Yanıtı olay
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Bodrum açıklarında tekne battı, yedi göçmen öldü

Bodrum açıklarında can pazarı! Tekne battı, çok sayıda ölü var
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında

Ülkeye sıçrayan yeni salgın 2 can aldı, bir yaş grubu tehdit altında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.